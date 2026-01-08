Bourse puériculture

Salle des fêtes Dormans Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Tout public

Le samedi 10 octobre 2026, le Comité des Fêtes de Dormans organise une Bourse puériculture à la Salle des fêtes. .

Salle des fêtes Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 02 14 12 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse puériculture

L’événement Bourse puériculture Dormans a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne