Festival Le Dormantastique Parc du Château de Dormans Dormans

Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans Marne
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
2026-07-18
Tout public
Oyez, oyez les carottes ! Rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 au Parc du Château à Dormans pour le Tome XI du Dormantastique, festival fantastique, médiéval, imaginaire et littéraire.
Pour cette 11ème édition, le thème vous emmène dans l’univers des Carotte Player One futuriste et sciences fiction.
Petite nouveauté 2026, un marché nocturne ! .
Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est
