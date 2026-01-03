Festival Le Dormantastique Parc du Château de Dormans Dormans

Festival Le Dormantastique

Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Tout public

Oyez, oyez les carottes ! Rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 au Parc du Château à Dormans pour le Tome XI du Dormantastique, festival fantastique, médiéval, imaginaire et littéraire.

Pour cette 11ème édition, le thème vous emmène dans l’univers des Carotte Player One futuriste et sciences fiction.

Petite nouveauté 2026, un marché nocturne ! .

Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Le Dormantastique

L’événement Festival Le Dormantastique Dormans a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne