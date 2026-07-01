Visite pas à pas, le Parc du Château de Dormans, Château, Dormans

Informations pratiques

Visite pas à pas, le Parc du Château de Dormans 18 et 19 septembre Château Marne

Demi-tarif 4.50€ par personne, visite limitée à 20 personnes, prévoir de bonnes chaussures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Offrez-vous une parenthèse enchantée au parc du château de Dormans : une visite guidée entre histoire, nature et sérénité, qui ravira les curieux comme les passionnés.

Amoureux d’histoire, passionnés de nature ou simples curieux, cette balade vous séduira à coup sûr.

Château Avenue des Victoires, 51700 Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est 03 26 53 35 86 http://www.tourisme-paysages-champagne.com https://www.facebook.com/tourisme.paysages.de.la.champagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysages-champagne.com/reservez-votre-experience-dans-les-paysages-de-la-champagne/?re-filter-location=Dormans&re-filter-latitude=49.071445&re-filter-longitude=3.646709&re-filter-radius=15&re-product-id=317702&rwstep=product »}] Bâti à partir de 1340 par la famille de Dormans sous la forme d’un château féodal, l’édifice demeura entre leurs mains pendant trois siècles. Il passa ensuite à de grandes familles illustres telles que les Condé, les Conti, les de Broglie et les de Ligne. Transformé au fil du temps en demeure d’agrément, son caractère féodal s’atténua progressivement avec les nombreux aménagements apportés.

Château du XIVᵉ siècle et ancienne demeure de la maison de La Rochefoucauld, il est aujourd’hui un domaine public. L’ensemble est entouré d’un parc de 25 hectares qui abrite le Mémorial des batailles de la Marne, un moulin avec sa remise aux outils champenois, ainsi qu’un verger conservatoire.

Jusqu’en 1919, le château resta une propriété privée avant d’être acquis par « L’Œuvre de la Chapelle de la Reconnaissance de la Marne à Dormans », qui y fit ériger le Mémorial des batailles de la Marne. Dominant la vallée, ce mémorial commémore les victoires de septembre 1914 et de l’été 1918. Initiés par le maréchal Foch en 1919, les travaux commencèrent en 1921 et s’achevèrent dix ans plus tard. Le site, composé de cinq parties distinctes, comprend notamment un ossuaire renfermant les ossements de 1 500 combattants. À l’extérieur, la lanterne des morts perpétue le souvenir des soldats tombés au combat.

Lieu de mémoire dédié à tous les morts de la Première Guerre mondiale, le Mémorial attire chaque année plus de 19 000 visiteurs. Le premier château aurait été édifié dès le Xe siècle, avant d’être vraisemblablement détruit pendant la guerre de Cent Ans. L’actuel château, construit au XIVᵉ siècle par Jean Ier de Dormans, fondateur de cette branche seigneuriale, conserve aujourd’hui uniquement sa partie sud. Resté dans la lignée familiale jusqu’en 1642, il fut ensuite cédé au prince de Condé puis passa aux princes de Ligne. D’autres familles en firent l’acquisition avant qu’il ne devienne la propriété d’une fondation, confiée aux pères salésiens de 1949 à 1985.

Aujourd’hui, le château est géré par la ville de Dormans et abrite notamment l’Office de tourisme de Dormans les Coteaux de la Marne. Parking possible dans le parc au niveau de l’étang de pêche (sur la droite à l’entrée) – Point de rendez-vous devant le château

Offrez-vous une parenthèse enchantée au parc du château de Dormans : une visite guidée entre histoire, nature et sérénité, qui ravira les curieux comme les passionnés.

©Visuel Duo