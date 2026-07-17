Comment préserver le Mémorial pour les générations futures ?, Mémorial des batailles de la Marne, Dormans

Informations pratiques

Comment préserver le Mémorial pour les générations futures ? 19 et 20 septembre Mémorial des batailles de la Marne Marne

Accès au Monument possible en voiture en passant par le parc du château depuis la rue du château, sans suivre les indications des GPS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez en images la rénovation du Mémorial entre 2014 et 2018 ainsi que les posters scientifiques réalisés en 2024 par des étudiants de l’Université de Reims qui ont ausculté le monument et analysé les pierres.

L’exposition sera présentée lors des visites guidées de ces Journées.

Mémorial des batailles de la Marne Avenue des Victoires, 51700 Dormans, France Dormans 51700 Marne Grand Est +33326591418 https://memorialdormans14-18.com Le Mémorial fut créé en mémoire de la 1ère et de la 2e bataille de la Marne (septembre 1914 et juillet 1918). C’est entre 1921 et 1931 qu’il a été bâti, grâce à un comité dirigé par la duchesse d’Estissac (Comtesse de La Rochefoucauld) , le Cardinal Luçon, archevêque de Reims, Monseigneur Tissier évêque de Châlons et le Maréchal Foch. C’est celui-ci qui a choisi cet endroit surplombant la vallée de la Marne et la ville de Dormans : “Il représentera le point synthétique des deux batailles de la Marne”. L’architecture est d’inspiration gothique.Le mémorial des batailles de la Marne présente un intérêt architectural par sa mise en œuvre, son décor sculpté, ses vitraux et son mobilier car il a fait appel à des artistes renommés au début du XXe siècle ainsi que pour son rappel des deux victoires de la Marne en 1914 et en 1918. Accès en voiture par le parc du château de Dormans depuis l’avenue des Victoires, plusieurs parkings dont un au pied du monument.

Découvrez en images la rénovation du Mémorial entre 2014 et 2018 ainsi que les posters scientifiques réalisés en 2024par des étudiants de l’Université de Reims qui ont ausculté le monument et analysé…

©Christine Galopeau de Almeida