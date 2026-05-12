Les apéros du Château Parc du Château Dormans

Dormans

Les apéros du Château

Parc du Château Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-03

Tout public

Les Apéros du Château reviennent en 2026 !

L’association DORMANS Effervescences vous convie à nouveau pour un moment de partage convivial dans un cadre exceptionnel pendant la période estivale !

Pour cela, rendez-vous dans le parc du Château de Dormans, les vendredis 5 juin et 3 juillet 2026 pour 2 soirées festives et pétillantes avec bar à champagne, foodtruck, concert & animations! .

Parc du Château Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est dormans.effervescences@gmail.com

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English : Les apéros du Château

L’événement Les apéros du Château Dormans a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne