Les apéros du Château Parc du Château Dormans
Les apéros du Château Parc du Château Dormans vendredi 5 juin 2026.
Dormans
Les apéros du Château
Parc du Château Avenue des Victoires Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-03
Tout public
Les Apéros du Château reviennent en 2026 !
L’association DORMANS Effervescences vous convie à nouveau pour un moment de partage convivial dans un cadre exceptionnel pendant la période estivale !
Pour cela, rendez-vous dans le parc du Château de Dormans, les vendredis 5 juin et 3 juillet 2026 pour 2 soirées festives et pétillantes avec bar à champagne, foodtruck, concert & animations! .
Parc du Château Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est dormans.effervescences@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les apéros du Château
L’événement Les apéros du Château Dormans a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne
À voir aussi à Dormans (Marne)
- Randonnée familiale à Dormans Centre paroissial Dormans 16 mai 2026
- Randonnée Familiale à Dormans 8ᵉ édition Dormans Dormans 16 mai 2026
- 20ème édition Les Plaisirs du Palais au Champagne Coche Champagne Joel Coche Dormans 16 mai 2026
- Randonnée Autour de Dormans Circuits Cyclo et Pédestre Dormans 17 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées Dormans Mémorial 1914-1918 Moulin d’en Haut Dormans 23 mai 2026