Rencontre Ces mousquetaires de la légende; que connaît-on de leur réalité historique ? Oloron-Sainte-Marie
vendredi 11 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Rencontre Ces mousquetaires de la légende; que connaît-on de leur réalité historique ?
Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Rencontre avec Joseph Miqueu, membre du conseil scientifique de l’Association Européenne Route d’Artagnan.
Depuis que le célèbre romancier Alexandre Dumas et que de nombreux films de cape et d’épée les ont fait connaitre; les Mousquetaires sont entrés dans l’Histoire Universelle. Et pourtant, ce sont des personnages qui ont réellement existé. Que sait-on de leur existence réelle et en particulier du capitaine de Tréville, natif d’Oloron. .
Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
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English : Rencontre Ces mousquetaires de la légende; que connaît-on de leur réalité historique ?
L’événement Rencontre Ces mousquetaires de la légende; que connaît-on de leur réalité historique ? Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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