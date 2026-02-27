Rencontre conférence, Salle Toussaint Louverture Théâtre B.Blier, Pontarlier

Rencontre conférence Jeudi 28 mai, 19h00 Salle Toussaint Louverture Théâtre B.Blier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

En présence de Céline Pernot-Burlet et Valèry Pernot les auteur-rices à l’occasion de l’édition de leur livre « Solution vélo ». Une véritable enquête illustrée qui interroge en profondeur l’écosystème vélo, dans laquelle ils exposent les enjeux sociologiques, économiques et climatiques liés à ce mode de déplacement, et démontent avec humour et pédagogie les idées reçues qui freinent les débutants. Ils partagent aussi leurs meilleures astuces pratiques : bien choisir sa monture, l’entretenir et s’équiper sans se compliquer la vie. Avec les portraits inspirants d’experts et de passionnés : la climatologue Valérie Masson-Delmotte, le patron de Brompton Will Butler-Adams, le chercheur Aurélien Bigo, l’ancien président de la FUB Olivier Schneider, l’auteur et militant cycliste Stein van Oosteren

Salle Toussaint Louverture Théâtre B.Blier 2, rue de la Halle 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.letempsdunlivre-pontarlier.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://sellevousplait.wixsite.com/home/actualit%C3%A9s-1 »}]

Solution vélo : une enquête illustrée pour donner envie de pédaler

Librairie Le temps d’un livre