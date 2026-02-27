Rencontre conférence, Salle Toussaint Louverture Théâtre B.Blier, Pontarlier
Rencontre conférence, Salle Toussaint Louverture Théâtre B.Blier, Pontarlier jeudi 28 mai 2026.
Rencontre conférence Jeudi 28 mai, 19h00 Salle Toussaint Louverture Théâtre B.Blier Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00
En présence de Céline Pernot-Burlet et Valèry Pernot les auteur-rices à l’occasion de l’édition de leur livre « Solution vélo ». Une véritable enquête illustrée qui interroge en profondeur l’écosystème vélo, dans laquelle ils exposent les enjeux sociologiques, économiques et climatiques liés à ce mode de déplacement, et démontent avec humour et pédagogie les idées reçues qui freinent les débutants. Ils partagent aussi leurs meilleures astuces pratiques : bien choisir sa monture, l’entretenir et s’équiper sans se compliquer la vie. Avec les portraits inspirants d’experts et de passionnés : la climatologue Valérie Masson-Delmotte, le patron de Brompton Will Butler-Adams, le chercheur Aurélien Bigo, l’ancien président de la FUB Olivier Schneider, l’auteur et militant cycliste Stein van Oosteren
Salle Toussaint Louverture Théâtre B.Blier 2, rue de la Halle 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.letempsdunlivre-pontarlier.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://sellevousplait.wixsite.com/home/actualit%C3%A9s-1 »}]
Solution vélo : une enquête illustrée pour donner envie de pédaler
Librairie Le temps d’un livre
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Les Défis de la Comté La porte des légendes ! Pontarlier 18 avril 2026
- Spectacle Venez donc dîner ce soir Théâtre Bernard Blier Pontarlier 18 avril 2026
- Ciné Kid les Extraordinaires aventures de Morph Cinéma Olympia Pontarlier 19 avril 2026
- Les Scènes du Haut-Doubs The loop, Pontarlier 24 avril 2026
- 4ème Festival Bleu Pupitre Conférence-Concert Rêves d’étoiles Pontarlier 25 avril 2026