Rencontre conférence sur le thème du poivre avec Sylvie Jobbin-Le Moal, Jardin du Vent, Notre-Dame-de-Monts

Rencontre conférence sur le thème du poivre avec Sylvie Jobbin-Le Moal Dimanche 7 juin, 14h30 Jardin du Vent Vendée

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

La médiathèque du Jardin du Vent et le RIM ont le plaisir d’accueillir Sylvie Jobbin-Le Moal, autrice passionnée, pour une conférence consacrée au poivre.

À travers son ouvrage « Le petit traité du poivre » (éditions du Sureau), elle vous invite à explorer les multiples facettes de cette épice incontournable : origines, variétés, usages culinaires et anecdotes surprenantes. Une rencontre riche et sensorielle pour redécouvrir le poivre sous toutes ses nuances.

Jardin du Vent 29 bis rue Gilbert Cesbron 85690 Notre Dame de Monts Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire 0228112643 https://villenotredamedemonts.fr/ https://www.facebook.com/Jardin.du.vent.nddm;http://mediatheques.omdm.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.omdm.fr »}] Le Jardin du Vent est un lieu singulier où nature et culture se rencontrent en douceur. Niché à Notre-Dame-de-Monts, ce parc végétal invite à la flânerie, à la découverte et à l’éveil des sens, au rythme du vent qui traverse ses espaces.

Ancien site d’interprétation autour du vent, il est aujourd’hui devenu un véritable écrin de verdure accueillant une médiathèque, des espaces d’exposition et de nombreuses animations. On y vient autant pour lire, apprendre et s’émerveiller que pour profiter d’un moment de calme en plein air.

Au fil des saisons, le Jardin du Vent propose des rendez-vous culturels, artistiques et bien-être, faisant de ce lieu un espace vivant, convivial et ouvert à tous, où l’on prend le temps de respirer… et de s’inspirer.

La médiathèque du Jardin du Vent et le RIM ont le plaisir d’accueillir Sylvie Jobbin, autrice passionnée, pour une conférence consacrée au poivre.