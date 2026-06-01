Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement Maison de Pays Nyons
Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement Maison de Pays Nyons mercredi 24 juin 2026.
Nyons
Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement proposée par la CCBDP.
.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 34 37 contact@cc-bdp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comfort in Summer Event: How to Better Cope with Heat Waves in Your Home, presented by the CCBDP.
L’événement Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement Nyons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Constellations familiales Collectif le Papillon Nyons 20 juin 2026
- Constellations familiales Nyons 20 juin 2026
- Dictée géante Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons 20 juin 2026
- Claudine VALENTIN place de la Libération Nyons 22 juin 2026
- Samedi, ça me dit Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons 23 juin 2026