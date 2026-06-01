Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement Maison de Pays Nyons mercredi 24 juin 2026.

Nyons

Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement proposée par la CCBDP.

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Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 34 37 contact@cc-bdp.fr

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English :

Comfort in Summer Event: How to Better Cope with Heat Waves in Your Home, presented by the CCBDP.

L’événement Rencontre Confort d’été , mieux vivre les fortes chaleurs dans votre logement Nyons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale