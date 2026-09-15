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Rencontre croisée : Alain Minc et Guillaume Erner présentent « Un capitalisme devenu fou », Librairie Gallimard, Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Librairie Gallimard · Paris

Rencontre croisée : Alain Minc et Guillaume Erner présentent « Un capitalisme devenu fou », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Librairie Gallimard
Adresse
15, boulevard Raspail,Paris
Ville
75007 Paris
Département
Paris

Rencontre croisée : Alain Minc et Guillaume Erner présentent « Un capitalisme devenu fou » Mercredi 30 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Ce que Weber, Keynes, Marx et Simmel avaient théorisé, eux l’ont pratiqué.

Alain Minc et Guillaume Erner ont cherché à comprendre comment les Arnault, Pinault, Niel et quelques autres étaient devenus ce qu’ils sont. Au fil de ces échanges, un monde se dessine : celui d’un métier singulier – fabricant de fortune.

Alain Minc est essayiste. Ses ouvrages sont consacrés à la politique, à l’histoire et à l’économie.

Guillaume Erner anime depuis onze ans Les Matins de France Culture. Sociologue, il est notamment l’auteur de La Souveraineté du people.

Venez découvrir « Un capitalisme devenu fou » publié aux Éditions Flammarion.

Photographie © Pascal Ito

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-croisee-alain-minc-et-guillaume-erner-presentent-un-capitalisme-devenu-fou-1998636859649 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782080157270-un-capitalisme-devenu-fou-comment-les-riches-ont-gagne-la-lutte-des-classes-alain-minc-guillaume-erner/ »}]
Ce que Weber, Keynes, Marx et Simmel avaient théorisé, eux l’ont pratiqué. Alain Minc et Guillaume Erner ont cherché à comprendre comment les Arnault, Pinault, Niel et quelques autres éta … Rencontre-Dédicace

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