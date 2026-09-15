Rencontre croisée : Alain Minc et Guillaume Erner présentent « Un capitalisme devenu fou », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Rencontre croisée : Alain Minc et Guillaume Erner présentent « Un capitalisme devenu fou » Mercredi 30 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Ce que Weber, Keynes, Marx et Simmel avaient théorisé, eux l’ont pratiqué.

Alain Minc et Guillaume Erner ont cherché à comprendre comment les Arnault, Pinault, Niel et quelques autres étaient devenus ce qu’ils sont. Au fil de ces échanges, un monde se dessine : celui d’un métier singulier – fabricant de fortune.

Alain Minc est essayiste. Ses ouvrages sont consacrés à la politique, à l’histoire et à l’économie.

Guillaume Erner anime depuis onze ans Les Matins de France Culture. Sociologue, il est notamment l’auteur de La Souveraineté du people.

Venez découvrir « Un capitalisme devenu fou » publié aux Éditions Flammarion.

Photographie © Pascal Ito

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-croisee-alain-minc-et-guillaume-erner-presentent-un-capitalisme-devenu-fou-1998636859649 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782080157270-un-capitalisme-devenu-fou-comment-les-riches-ont-gagne-la-lutte-des-classes-alain-minc-guillaume-erner/ »}]

Ce que Weber, Keynes, Marx et Simmel avaient théorisé, eux l’ont pratiqué. Alain Minc et Guillaume Erner ont cherché à comprendre comment les Arnault, Pinault, Niel et quelques autres éta … Rencontre-Dédicace