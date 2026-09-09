Rencontre croisée avec Marc-Antoine Mathieu, Jean Dytar, Danicollaterale, Musée de la bande dessinée, Angoulême

Informations pratiques

Rencontre croisée avec Marc-Antoine Mathieu, Jean Dytar, Danicollaterale Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de la bande dessinée Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion de l’exposition « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du neuvième art », la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image réunit trois auteurs qui, chacun à leur manière, n’ont cessé de repousser les frontières de la bande dessinée :

• Marc-Antoine Mathieu, maître des expérimentations formelles, notamment avec son dernier ouvrage L’Infiniment moyen et plus si infinités…, et scénographe de l’exposition.

• Jean Dytar, dont Les Sentiers d’Anahuac interroge avec virtuosité les rapports entre histoire, mémoire et récit, dans le prolongement d’une œuvre qui interroge le fond et la forme du neuvième art, et la manière dont l’un nourrit l’autre.

• Enfin, Dani Collatérale, auteur, illustrateur et architecte, créateur de livres aussi singuliers que Je suis charrette – Vie d’architecte ou Flatland, qui dévoilera en avant-première les premiers extraits de son nouvel ouvrage, à paraître en octobre.

Ensemble, ils confronteront leurs visions d’une bande dessinée qui joue avec le temps, l’espace, le livre-objet et les codes de la narration. Une rencontre pour découvrir comment ces explorateurs du neuvième art réinventent sans cesse les possibilités du médium et ouvrent de nouvelles frontières à l’imaginaire.

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/citedelabd/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ Musée de la bande dessinée Parking gratuit situé au 2 rue des Abras 16000 Angoulême.

Plusieurs places réservées aux personnes en situation de handicap.

Accès en bus Möbius lignes 6 et 9 arrêt la Cité ou navette gratuite N2 arrêt Pôle Image.

Dans le cadre de l’exposition « L’aventure éditoriale, Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art » jusqu’au 15 novembre 2026 au Musée de la bande dessinée.

©Julien Magnan