Rencontre croisée Guillaume Aubry Un Été Au Havre & Monet au Havre MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre samedi 18 juillet 2026.

Le Havre

Rencontre croisée Guillaume Aubry Un Été Au Havre & Monet au Havre

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le temps d’une matinée, Un Été Au Havre et le MuMa proposent une rencontre croisée en présence de l’artiste Guillaume Aubry.

La visite débute au musée autour d’une œuvre sélectionnée par l’artiste dans l’exposition Monet au Havre , avant de se poursuivre en extérieur jusqu’à Sur le Motif, son installation présentée lors de la saison 2026.

Ce parcours offre une occasion privilégiée de découvrir la démarche de Guillaume Aubry, d’échanger autour de sa pratique et ses inspirations, tout en mettant en parallèle différentes formes d’art. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Rencontre croisée Guillaume Aubry Un Été Au Havre & Monet au Havre

L’événement Rencontre croisée Guillaume Aubry Un Été Au Havre & Monet au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie