Œuvre participative Carton pixel — Impression XL MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Le Havre

Œuvre participative Carton pixel — Impression XL

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-06-30

Participez à la création d’une œuvre collective au MuMa, du 30 juin au 14 juillet. Imaginée par l’artiste Claire Le Breton, cette fresque géante sera réalisée à partir de plus de 8 000 petits carrés de cartons recyclés grâce au dispositif Carton Pixel .

En écho à l’œuvre Water Lilies de Ai Weiwei et à l’univers de Claude Monet, cette création fait dialoguer art impressionniste et enjeux contemporains dans une approche ludique et accessible à tous.

Œuvre interprétée exposée du 15.07 au 27.09 au MuMa. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Œuvre participative Carton pixel — Impression XL

L’événement Œuvre participative Carton pixel — Impression XL Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie