Rencontre croisée, Médiathèque Sonia Delaunay, Biot

Informations pratiques

Rencontre croisée Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Sonia Delaunay Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Avec Léa Georgelin, Antoine Pierini et Anaïs Robinson

Rencontre croisée entre l’autrice Léa Georgelin et les maîtres verriers Antoine Pierini et Anaïs Robinson, autour de la bande dessinée De mains en mains, publiée aux éditions Panthera en 2025. Dans le cadre du Biot International Glass festival et des Journées Européennes du Patrimoine.

Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Dernier Rempart.

Médiathèque Sonia Delaunay 4 chemin neuf, 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 88 10 00 https://www.ma-mediatheque.net/accueil-portal.aspx https://www.facebook.com/mediatheque.casa

Avec Léa Georgelin, Antoine Pierini et Anaïs Robinson

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