Samedi à La Maison de l’IA, Pôle Alpha, Biot
samedi 12 septembre 2026 · Pôle Alpha · Biot
Informations pratiques
Samedi à La Maison de l’IA Samedi 12 septembre, 10h30, 14h00 Pôle Alpha Alpes-Maritimes
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00
Et si vous veniez vivre une expérience unique autour de l’intelligence artificielle… en toute simplicité ?
« Samedi à La Maison de l’IA » est pensé comme un moment de découverte, de curiosité et de partage, ouvert à tous, dès 9 ans. Que vous soyez novice, passionné ou simplement curieux, venez explorer l’IA à votre rythme, dans une ambiance conviviale et accessible !
Au fil de votre visite, laissez-vous guider à travers plus de 1 000 m² d’expositions interactives, où l’IA prend vie sous vos yeux.
Testez, manipulez, échangez… et surtout, amusez-vous ! Entre parcours thématiques (art, santé, territoire, société), démonstrateurs innovants et expériences immersives, chacun trouvera en nos murs de quoi s’émerveiller et mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Gratuit, ludique et ouvert à tous — il ne vous reste plus qu’à réserver votre place (inscription gratuite)… et venir explorer !
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Et si vous veniez vivre une expérience unique autour de l’IA ? « Samedi à La Maison de l’IA » est pensé comme un moment de découverte, de curiosité et de partage, ouvert à tous, dès 9 ans.
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