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Vernissage de l’exposition « De mains en mains », Médiathèque Sonia Delaunay, Biot

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Sonia Delaunay · Biot

Vernissage de l’exposition « De mains en mains », Médiathèque Sonia Delaunay, Biot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Sonia Delaunay
Adresse
4 chemin neuf, 06410 Biot
Ville
06410 Biot
Département
Alpes-Maritimes

Vernissage de l’exposition « De mains en mains » Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Sonia Delaunay Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition qui a lieu du 19 septembre au 18 décembre 2026
Exposition des illustrations de la bande dessinée de Léa Georgelin, publiée aux éditions Panthera en 2025 et de pièces de verre d’Antoine Pierini et d’Anaïs Robinson.

Médiathèque Sonia Delaunay 4 chemin neuf, 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 88 10 00 https://www.ma-mediatheque.net/accueil-portal.aspx https://www.facebook.com/mediatheque.casa
Vernissage de l’exposition qui a lieu du 19 septembre au 18 décembre 2026

© casa

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