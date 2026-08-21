Vernissage de l’exposition « De mains en mains », Médiathèque Sonia Delaunay, Biot

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « De mains en mains » Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Sonia Delaunay Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition qui a lieu du 19 septembre au 18 décembre 2026

Exposition des illustrations de la bande dessinée de Léa Georgelin, publiée aux éditions Panthera en 2025 et de pièces de verre d’Antoine Pierini et d’Anaïs Robinson.

Médiathèque Sonia Delaunay 4 chemin neuf, 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 83 88 10 00 https://www.ma-mediatheque.net/accueil-portal.aspx https://www.facebook.com/mediatheque.casa

Vernissage de l’exposition qui a lieu du 19 septembre au 18 décembre 2026

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