Vernissage de l’exposition « De mains en mains », Médiathèque Sonia Delaunay, Biot
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Sonia Delaunay · Biot
Informations pratiques
Vernissage de l’exposition « De mains en mains » Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Sonia Delaunay Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Vernissage de l’exposition qui a lieu du 19 septembre au 18 décembre 2026
Exposition des illustrations de la bande dessinée de Léa Georgelin, publiée aux éditions Panthera en 2025 et de pièces de verre d’Antoine Pierini et d’Anaïs Robinson.
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Vernissage de l’exposition qui a lieu du 19 septembre au 18 décembre 2026
© casa
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