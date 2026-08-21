Venez découvrir les coulisses de l’atelier de La Verrerie de Biot, La Verrerie de Biot, Biot

Informations pratiques

Venez découvrir les coulisses de l’atelier de La Verrerie de Biot 18 – 20 septembre La Verrerie de Biot Alpes-Maritimes

9 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir avec notre guide les coulisses de la fabriquation du verre bullé, création de La Verrerie de Biot.

La Verrerie de Biot 177 chemin des combes 06410 biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)493650300 https://www.verreriebiot.com https://www.instagram.com/laverreriedebiot/ [{« type »: « email », « value »: « verrerie@verreriebiot.com »}] UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE

Si la tradition du Verre en Provence est millénaire, à Biot, tout a commencé en 1956, date à laquelle La Verrerie de Biot a créé le verre bullé.

Aujourd’hui encore porte bien haut le drapeau de l’artisanat d’art dans l’époque contemporaine.

UN SAVOIR FAIRE UNIQUE

En 1956, La Verrerie de Biot avec la création du verre bullé marque un tournant, une renaissance du verre en Provence.

Elle a réussi à maîtriser la bulle faisant ainsi d’un défaut : la bulle, une qualité : le verre bullé.

L’âme des verres de Biot repose dans ses bulles, chaque verre est unique.

A chaque bulle, un secret, un souffle, une tradition.

UN SITE TOURISTIQUE DE RENOM

La Verrerie de Biot est un site touristique qui accueille chaque année des centaines de milliers visiteurs et rassemble :

La halle des verriers, 10 maîtres-verriers puisent la matière vive dans le feu, soufflent et créent sous les yeux des visiteurs des objets uniques. L’atelier est accessible au public, l’invitant à comprendre les mystères de la fabrication du verre de Biot et admirer le savoir-faire des artisans,

Le Showroom,

L’Ecomusée du verre, membre de la Fédération des Ecomusée et des Musée de société. L’écomusée du verre de Biot a pour objectifs de mettre en valeur et de faire connaître la tradition du verre,

La Galerie Internationale du Verre, une galerie d’art pour montrer les sculptures en verre comme un musée montre ses oeuvres.

Venez découvrir avec notre guide les coulisses de la fabriquation du verre bullé, création de La Verrerie de Biot.

La Verrerie de Biot