Rencontre d’auteur Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Rencontre d’auteur

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Rencontre avec l’auteur Marin LEDUN dans le cadre du festival Escales en Bibliothèques

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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

Meet the author Marin LEDUN as part of the %AB Escales en Biblioth%E8ques %BB festival

L’événement Rencontre d’auteur La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade