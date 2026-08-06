UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Tremblade

Rencontre d’auteur Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Rencontre d’auteur

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Rencontre avec l’auteur Marin LEDUN dans le cadre du festival Escales en Bibliothèques
  .

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet the author Marin LEDUN as part of the %AB Escales en Biblioth%E8ques %BB festival

L’événement Rencontre d’auteur La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade

À voir aussi à La Tremblade (Charente-Maritime)