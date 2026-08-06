Rencontre d’auteur Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Rencontre d’auteur

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 18:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Rencontre de l’auteur Edouardo Fernande VARELA dans le cadre du Festival Lettres du monde .

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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

A meeting with author Edouardo Fernande VARELA as part of the %AB Lettres du monde %BB Festival.

L’événement Rencontre d’auteur La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade