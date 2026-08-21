Rencontre d’auteur, Médiathèque Suzanne Martinet, Laon

Informations pratiques

Rencontre d’auteur Vendredi 2 octobre, 14h30 Médiathèque Suzanne Martinet Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

Rendez-vous le samedi 3 octobre pour découvrir les coulisses du métier et partager un moment convivial autour du livre, avec notamment une rencontre avec l’auteur axonnais Yves Couraud.

Médiathèque Suzanne Martinet 1 rue Marcelin Berthelot 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France 03 23 22 86 70 https://biblio.ville-laon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0323228670 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.suzannemartinet@ville-laon.fr »}] La Médiathèque Suzanne Martinet, située dans la cité médiévale de Laon offre un large éventail de services et de ressources pour tous les publics. Elle porte le nom de Suzanne Martinet, une figure emblématique de la culture locale, et incarne la volonté de promouvoir l’accès à la culture pour tous, dans une ville riche d’histoire et de patrimoine. Arret de bus : Hopital

Biblis en folie 2026

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