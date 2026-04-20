Rencontre d’auteur Philippe Lescarret Librairie La Litote Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre

Rencontre d’auteur Philippe Lescarret

Librairie La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Philippe Lescarret nous présentera son nouveau livre aux Ed Cairn L’AFFAIRE DE BELHADE

Cet ouvrage est le fruit d’une enquête fouillée sur un fait divers survenu en 1985, dans les Landes.

Philippe Lescarret développera les dessous de cette enquête et nous parlera du Grand banditisme dans le Sud-Ouest, dans les années 80.

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Librairie La Litote 14 av. Joseph Fitte Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 37 54 58

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English :

Philippe Lescarret will present his new book published by Ed Cairn: L’AFFAIRE DE BELHADE

This book is the result of an in-depth investigation into a 1985 crime in the Landes region of France.

Philippe Lescarret will go behind the scenes of this investigation and tell us about organized crime in the South-West in the 80s.

L’événement Rencontre d’auteur Philippe Lescarret Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65