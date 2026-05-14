Rencontre d’auteur Swann Dupont TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Rencontre d’auteur Swann Dupont TOUROUVRE Tourouvre au Perche vendredi 18 septembre 2026.
Tourouvre au Perche
Rencontre d’auteur Swann Dupont
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent de renconrter l’auteur Swann Dupont à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Fille de pute, éd. Slatkins et Cie.
Rencontre-discussion, éventuellement suivie d’un temps de dédicace. .
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
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English : Rencontre d’auteur Swann Dupont
L’événement Rencontre d’auteur Swann Dupont Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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