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Rencontre d’auteur Swann Dupont TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Rencontre d’auteur Swann Dupont TOUROUVRE Tourouvre au Perche vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : TOUROUVRE

Adresse : 10 Rue du 13 Août 1944

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Rencontre d’auteur Swann Dupont

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent de renconrter l’auteur Swann Dupont à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Fille de pute, éd. Slatkins et Cie.
Rencontre-discussion, éventuellement suivie d’un temps de dédicace.   .

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54  media@cdchautsperche.fr

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English : Rencontre d’auteur Swann Dupont

L’événement Rencontre d’auteur Swann Dupont Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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