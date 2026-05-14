Rencontre d’auteur Swann Dupont TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Rencontre d’auteur Swann Dupont

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent de renconrter l’auteur Swann Dupont à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Fille de pute, éd. Slatkins et Cie.

Rencontre-discussion, éventuellement suivie d’un temps de dédicace. .

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

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English : Rencontre d’auteur Swann Dupont

L’événement Rencontre d’auteur Swann Dupont Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche