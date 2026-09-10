RENCONTRE D’AUTRICES Clermont-l’Hérault
jeudi 24 septembre 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
RENCONTRE D’AUTRICES
14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Rencontre avec Evelyne Delicourt, Isabelle Moulet et Arlette Rives.
Trois autrices locales à la bibliothèque, trois histoires à vous raconter, des ouvrages à vous présenter. Une rencontre autour des livres écrits et/ou imaginés en Clermontais.
Public adulte
Gratuit sur inscription
Rencontre avec Evelyne Delicourt, Isabelle Moulet et Arlette Rives.
Trois autrices locales à la bibliothèque, trois histoires à vous raconter, des ouvrages à vous présenter. Une rencontre autour des livres écrits et/ou imaginés en Clermontais.
Public adulte
Gratuit sur inscription .
14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr
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English : RENCONTRE D’AUTRICES
A Meeting with Evelyne Delicourt, Isabelle Moulet, and Arlette Rives.
Three local authors at the library, three stories to share, and books to introduce to you. A gathering centered on books written and/or set in the Clermont region.
For adults
Free with registration
L’événement RENCONTRE D’AUTRICES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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