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AGENDA · Royan

Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Mauléon av Émile Zola Royan

samedi 15 août 2026 · av Émile Zola · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
av Émile Zola
Adresse
Fronton du Parc
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Mauléon

av Émile Zola Fronton du Parc Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

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av Émile Zola Fronton du Parc Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 56 57  roc.pelote.basque@gmail.com

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English :

L’événement Rencontre de Grand Chistéra Royan vs Mauléon Royan a été mis à jour le 2026-07-02 par Mairie de Royan

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