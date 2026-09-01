Rencontre-dédicace avec Nelly QUIL 26420 La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Rencontre-dédicace avec Nelly QUIL

26420 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 19:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Nelly QUIL présentera son livre Oser guérir , un ouvrage très personnel qui relate un chemin de transition allant d’un désir de mort vers un choix de vie, marqué par la guérison d’un cancer et une démarche d’éveil de la conscience.

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26420 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

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English :

Nelly QUIL will present her book Oser gu%E9rir, a deeply personal account of a journey of transformation from a desire for death to a choice for life, marked by her recovery from cancer and a process of awakening her consciousness.

L’événement Rencontre-dédicace avec Nelly QUIL La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme