Rencontre dédicace Laure Manel Librairie de l’Avenir Eygalières

Eygalières

Rencontre dédicace Laure Manel

Samedi 23 mai 2026 de 11h à 12h30. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez rencontrer l’auteur Laure Manel à la Librairie de l’Avenir à Eygalières

La Librairie de l’Avenir à Eygalières organise une rencontre dédicace avec l’écrivaine Laure Manel.



À l’occasion de la sortie de son nouveau roman Danser sur les volcans, l’autrice vient à la rencontre de ses lecteurs pour un moment d’échange convivial suivi d’une séance de dédicaces. Fidèle à son écriture sensible et lumineuse, Laure Manel explore dans ce livre les bouleversements de la vie, les choix qui nous façonnent et la force de se réinventer.



Un rendez-vous privilégié pour découvrir ou redécouvrir une plume incontournable de la littérature contemporaine. .

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

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English :

Come and meet the author Laure Manel at the Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières

L’événement Rencontre dédicace Laure Manel Eygalières a été mis à jour le 2026-05-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles