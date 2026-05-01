Rencontre dédicace Laure Manel Librairie de l’Avenir Eygalières
Rencontre dédicace Laure Manel Librairie de l’Avenir Eygalières samedi 23 mai 2026.
Eygalières
Rencontre dédicace Laure Manel
Samedi 23 mai 2026 de 11h à 12h30. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez rencontrer l’auteur Laure Manel à la Librairie de l’Avenir à Eygalières
La Librairie de l’Avenir à Eygalières organise une rencontre dédicace avec l’écrivaine Laure Manel.
À l’occasion de la sortie de son nouveau roman Danser sur les volcans, l’autrice vient à la rencontre de ses lecteurs pour un moment d’échange convivial suivi d’une séance de dédicaces. Fidèle à son écriture sensible et lumineuse, Laure Manel explore dans ce livre les bouleversements de la vie, les choix qui nous façonnent et la force de se réinventer.
Un rendez-vous privilégié pour découvrir ou redécouvrir une plume incontournable de la littérature contemporaine. .
Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet the author Laure Manel at the Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières
L’événement Rencontre dédicace Laure Manel Eygalières a été mis à jour le 2026-05-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Eygalières (Bouches-du-Rhône)
- Salon d’art à thème Liberté Rue de la Vieille Église Eygalières 16 mai 2026
- Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières 16 mai 2026
- Fête du Livre Jeunesse Rue de la République Eygalières 16 mai 2026
- Balade en colline Rencontre avec un éleveur Eygalières 30 mai 2026
- Spirit Pop Festival Les Sentiers de l’Abondance Eygalières 9 juillet 2026