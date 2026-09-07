Rencontre-dédicace, Maison du temps libre, Vaujours

Informations pratiques

Rencontre-dédicace Samedi 3 octobre, 14h30 Maison du temps libre Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez rencontrez l’artiste valjovien Hypotez à l’occasion de la sortie de son livre « Mille idées, mille vies »

Lieu : bibliothèque

Public ado/adulte

Maison du temps libre 78 rue de meaux 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Biblis en folie 2026

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