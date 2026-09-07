AGENDA · Vaujours
Rencontre-dédicace, Maison du temps libre, Vaujours
samedi 3 octobre 2026 · Maison du temps libre · Vaujours
Informations pratiques
Rencontre-dédicace Samedi 3 octobre, 14h30 Maison du temps libre Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Venez rencontrez l’artiste valjovien Hypotez à l’occasion de la sortie de son livre « Mille idées, mille vies »
Lieu : bibliothèque
Public ado/adulte
Maison du temps libre 78 rue de meaux 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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