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Rencontre-dédicace, Maison du temps libre, Vaujours

samedi 3 octobre 2026 · Maison du temps libre · Vaujours

Rencontre-dédicace, Maison du temps libre, Vaujours

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Maison du temps libre
Adresse
78 rue de meaux 93410 Vaujours
Ville
93410 Vaujours
Département
Seine-Saint-Denis

Rencontre-dédicace Samedi 3 octobre, 14h30 Maison du temps libre Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez rencontrez l’artiste valjovien Hypotez à l’occasion de la sortie de son livre « Mille idées, mille vies »
Lieu : bibliothèque
Public ado/adulte

Maison du temps libre 78 rue de meaux 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Biblis en folie 2026

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