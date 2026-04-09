Rencontre-dîner-débat avec Rashid Khalidi Centre Culturel La Laiterie Cadenet

Cadenet

Rencontre-dîner-débat avec Rashid Khalidi

Centre Culturel La Laiterie 29 boulevard de la liberté Cadenet Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12 22:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Nous avons le plaisir de recevoir Rashid Khalidi, pour la présentation de son livre 100 ans de guerre contre la Palestine Une histoire de colonisation et de résistance aux éditions Actes Sud

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Centre Culturel La Laiterie 29 boulevard de la liberté Cadenet 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 10 83 librairie@larumeurdescretes.fr

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English :

We are pleased to welcome Rashid Khalidi, for the presentation of his book 100 ans de guerre contre la Palestine Une histoire de colonisation et de résistance published by Actes Sud

L’événement Rencontre-dîner-débat avec Rashid Khalidi Cadenet a été mis à jour le 2026-04-09 par Sud Luberon Tourisme