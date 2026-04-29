Rencontre du troisième type ! Baugé-en-Anjou
Rencontre du troisième type ! Baugé-en-Anjou samedi 6 juin 2026.
Baugé-en-Anjou
Rencontre du troisième type !
Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Plongez dans la double vie des Odonates ! Si l’on voit bien à quoi ressemblent les adultes si gracieuses, on connait souvent moins leur vie larvaire en milieu aquatique…Il y a de nombreuses choses étonnantes à apprendre au sujet de ces belles demoiselles et libellules, alors partons à leur recherche
Plongez dans la double vie des Odonates ! Si l’on voit bien à quoi ressemblent les adultes si gracieuses, on connait souvent moins leur vie larvaire en milieu aquatique…Il y a de nombreuses choses étonnantes à apprendre au sujet de ces belles demoiselles et libellules, alors partons à leur recherche, en vol comme dans l’eau !
Animation pour toute la famille gratuit | Prévoir vêtements adaptés à la météo | Inscription obligatoire
Animation proposée en partenariat avec la commune de Baugé-en-Anjou .
Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Dive into the double life of Odonata! While it’s easy to see what the graceful adults look like, we’re often less familiar with their larval life in the aquatic environment… There are many surprising things to learn about these beautiful damselflies and dragonflies, so let’s go in search of them!
L’événement Rencontre du troisième type ! Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par CDT72
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