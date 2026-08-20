Rencontre Entr’Adhérents est programmée, ne manquez ce rendez-vous dédié au networking et à l’innovation !, 251 rue jean monnet croix, Croix
jeudi 1 octobre 2026 · 251 rue jean monnet croix · Croix
Informations pratiques
Rencontre Entr’Adhérents est programmée, ne manquez ce rendez-vous dédié au networking et à l’innovation ! Jeudi 1 octobre, 18h30 251 rue jean monnet croix Nord
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00
Jeudi 1er octobre, c’est la Rencontre Entr’Adhérents du CITC. Bloquez la date dans votre agenda !
La prochaine Rencontre Entr’Adhérents est programmée, et vous ne voudrez pas manquer ce rendez-vous dédié au networking et à l’innovation !
Au programme :
- Découvrir nos nouveaux adhérents et leurs expertises
- Échanger avec d’autres entreprises et acteurs de l’innovation
- Faire émerger de nouvelles opportunités de collaboration
- Vous parler du projet EDIH GreenPowerIT 2.0 le guichet unique pour accompagner PME, ETI et acteurs publics dans leur transition numérique et écologique
- Partager un moment convivial autour d’un verre à la Brasserie Cambier à Croix.
Les meilleures collaborations commencent souvent par une rencontre. Alors, réservez dès maintenant votre soirée du 1er octobre !
Le 1er octobre 2026 à 18h30
Evénement gratuit
251 Rue Jean Monnet 59170 Croix
251 rue jean monnet croix Brasserie Cambier 251 rue Jean Monnet Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1daqGR3EauZpUGs0DhF89jWtBzR0_j1hhO_jHNBaBpD0/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true »}]
Jeudi 1er octobre : Rencontre Entr’Adhérents du CITC
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