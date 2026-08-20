Rencontre Entr’Adhérents est programmée, ne manquez ce rendez-vous dédié au networking et à l’innovation !, 251 rue jean monnet croix, Croix

Informations pratiques

Rencontre Entr’Adhérents est programmée, ne manquez ce rendez-vous dédié au networking et à l’innovation ! Jeudi 1 octobre, 18h30 251 rue jean monnet croix Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

Jeudi 1er octobre, c’est la Rencontre Entr’Adhérents du CITC. Bloquez la date dans votre agenda !

La prochaine Rencontre Entr’Adhérents est programmée, et vous ne voudrez pas manquer ce rendez-vous dédié au networking et à l’innovation !

Au programme :

Découvrir nos nouveaux adhérents et leurs expertises

Échanger avec d’autres entreprises et acteurs de l’innovation

Faire émerger de nouvelles opportunités de collaboration

Vous parler du projet EDIH GreenPowerIT 2.0 le guichet unique pour accompagner PME, ETI et acteurs publics dans leur transition numérique et écologique

Partager un moment convivial autour d’un verre à la Brasserie Cambier à Croix.

Les meilleures collaborations commencent souvent par une rencontre. Alors, réservez dès maintenant votre soirée du 1er octobre !

Le 1er octobre 2026 à 18h30

Evénement gratuit

251 Rue Jean Monnet 59170 Croix

251 rue jean monnet croix Brasserie Cambier 251 rue Jean Monnet Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1daqGR3EauZpUGs0DhF89jWtBzR0_j1hhO_jHNBaBpD0/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true »}]

Jeudi 1er octobre : Rencontre Entr’Adhérents du CITC