Rencontre entre lecteurs, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Rencontre entre lecteurs Jeudi 4 juin, 18h30 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire

Les participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire