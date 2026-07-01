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Rencontre entre lecteurs, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Rencontre entre lecteurs, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rencontre entre lecteurs Jeudi 24 septembre, 18h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire
Les participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire

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