Rencontre entre lecteurs Médiathèque Floresca Guépin Nantes
Rencontre entre lecteurs Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 30 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Des ateliers de prévention routière pour les seniors, Maison de la tranquillité publique, Nantes 25 juin 2026
- Les Olympiades seniors, Stadium Métropolitain Pierre Quinon, Nantes 25 juin 2026
- Atelier créatif, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes 25 juin 2026
- Forum sports seniors, Stadium Métropolitain Pierre Quinon, Nantes 25 juin 2026
- Goûter-Concert au pôle Asseray, Pôle Daniel Asseray, Nantes 25 juin 2026