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Rencontre entre lecteurs Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Rencontre entre lecteurs Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Rencontre entre lecteurs Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 30 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Floresca Guépin

Adresse : 15 Rue de la Haluchère

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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