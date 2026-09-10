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Rencontre entre lecteurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 18:00 –
Gratuit : oui Adulte
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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