Rencontre entre lecteurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 18:00 –

Gratuit : oui Adulte

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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