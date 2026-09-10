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Rencontre entre lecteurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Rencontre entre lecteurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 18:00 –
Gratuit : oui  Adulte 

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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