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Rencontre entre lecteurs Médiathèque Luce Courville Nantes

Rencontre entre lecteurs Médiathèque Luce Courville Nantes

Rencontre entre lecteurs Médiathèque Luce Courville Nantes mardi 15 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-15 18:00 –
Gratuit : oui  Adulte 

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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