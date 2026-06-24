Rencontre entre lecteurs Médiathèque Luce Courville Nantes
Rencontre entre lecteurs Médiathèque Luce Courville Nantes mardi 15 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-15 18:00 –
Gratuit : oui Adulte
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Après-midi douce et créative au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 24 juin 2026
- L’étournéLune, spectacle de PaQ’la Lune « Les loups de Mamy Lou », Portevent, Nantes 24 juin 2026
- Marqueterie de paille, tous niveaux, Le 20 mille, Nantes 24 juin 2026
- Game Changers, Hyperlien – fablab, Nantes 24 juin 2026
- Vieilles qui dansent avec les loups (Festival Héroïnes de 7 lieux), Maison MADIE, Nantes 24 juin 2026