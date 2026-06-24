Rencontre entre lecteurs Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-15 18:00 –

Gratuit : oui Adulte

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireLes participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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