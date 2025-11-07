Rencontre et dédicace avec Gérald SIM à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
mercredi 7 octobre 2026 · La Roche-Chalais
Informations pratiques
La Roche-Chalais
Rencontre et dédicace avec Gérald SIM à La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Présentation, échanges et dédicaces avec Gérald SIM, auteur du livre Des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale en Charente-Maritime .
Gratuit et ouvert à tous.
Présentation, échanges et dédicaces avec Gérald SIM, auteur du livre Des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale en Charente-Maritime .
Gratuit et ouvert à tous. .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
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English : Rencontre et dédicace avec Gérald SIM à La Roche-Chalais
Presentation, discussion, and book signing with Gérald SIM, author of the book %AB%A0Jewish Families in Charente-Maritime During World War II %BB.
Free and open to everyone.
L’événement Rencontre et dédicace avec Gérald SIM à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne
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