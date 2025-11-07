Informations pratiques

La Roche-Chalais

Rencontre et dédicace avec Gérald SIM à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Présentation, échanges et dédicaces avec Gérald SIM, auteur du livre Des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale en Charente-Maritime .

Gratuit et ouvert à tous.

Présentation, échanges et dédicaces avec Gérald SIM, auteur du livre Des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale en Charente-Maritime .

Gratuit et ouvert à tous. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

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English : Rencontre et dédicace avec Gérald SIM à La Roche-Chalais

Presentation, discussion, and book signing with Gérald SIM, author of the book %AB%A0Jewish Families in Charente-Maritime During World War II %BB.

Free and open to everyone.

L’événement Rencontre et dédicace avec Gérald SIM à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne