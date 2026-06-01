Rencontre et dédicace d’Eric Senabre Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Rencontre et dédicace d’Eric Senabre

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Rencontre autour de son roman jeunesse Le samouraï et le mousquetaire paru aux éditions Didier Jeunesse.

Bretagne, XVIIe siècle. César, treize ans, compte bien endosser son rôle d’héritier et restaurer le prestige du domaine familial. Pour ça, il a un plan bien ficelé gagner Paris, entrer à l’académie des mousquetaires et accomplir des faits d’armes. Lancé dans sa quête, César croise la route improbable… d’un samouraï en mission, bien loin de son Japon natal, avec lequel il se lie d’amitié. Mais les choses se compliquent lorsqu’il apprend que son cousin, lui-même mousquetaire du roi, a des ennuis. N’est-ce pas le devoir d’un apprenti mousquetaire que d’aider son prochain ? .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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L’événement Rencontre et dédicace d’Eric Senabre Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX