Le Blanc

Rencontre et dédicace

32 Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rencontre-dédicace de Clarisse Sabard et Guillaume Ledoux.

La librairie Cousin Perrin vous propose une rencontre exceptionnelle avec deux auteurs Clarisse Sabard et guillaume Ledoux, auteurs respectifs de Le secret des Agapanthes et Colza . Le rendez-vous est donné samedi 30 Mai, à 15h00, au café du Théâtre.

Entrée libre mais réservations conseillées. .

32 Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 01 14 librairie@cousin-perrin.fr

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English :

Meet Mathieu Tulissi Gabard, writer and poet.

L’événement Rencontre et dédicace Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Brenne