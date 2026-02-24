Rencontre et dédicaces Emmanuel Bourdier Veigné

Rencontre et dédicaces Emmanuel Bourdier

Dans le cadre du Festival du Livre jeunesse du réseau des bibliothèques Touraine Vallée de l’Indre , venez rencontrer l’auteur Emmanuel Bourdier, et repartez avec un livre dédicacé !

Emmanuel Bourdier écrit des livres pour les futurs adultes et les grands enfants, sans limite d’âge. Ses ouvrages ont comme fils rouges l’humour, l’émotion, la nostalgie et, souvent, une pointe de musique… Il est aussi professeur, passionné de théâtre, de musique et de photos.

Il a sorti une vingtaine d’ouvrages chez différents éditeurs (Nathan, Gallimard, Flammarion, Albin Michel, Thierry Magnier, La joie de Lire, Utopique…) et a été lauréat de nombreux prix. .

Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 71 33 55 83 bibliotheque.sache@tourainevalleedelindre.fr

English :

As part of the Touraine Vallée de l’Indre library network’s Children’s Book Festival, come and meet author Emmanuel Bourdier, and leave with a signed book!

