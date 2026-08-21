Rencontre et discussion: comment dialoguer avec le futur ?, MEG, Genève

Informations pratiques

Rencontre et discussion: comment dialoguer avec le futur ? Mardi 22 septembre, 18h30 MEG

CHF 0.- mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:30:00+02:00

Comment dialoguer avec le futur ?

Comment les sociétés tentent-elles de percer les mystères de l’avenir ? Quelles pratiques, quels objets et quelles croyances permettent d’entrer en relation avec le futur ?

Dans le cadre de l’exposition « Le futur, c’est quoi ? », le MEG inaugure une série de discussions dédiées aux multiples façons dont les sociétés imaginent, anticipent et façonnent l’avenir. Cette première rencontre est consacrée à la divination et aux différentes manières de communiquer avec le futur.

Pour nourrir cet échange, deux invité-es apporteront leurs regards croisés :

Damien Kunick, conservateur Asie au MEG et co-commissaire de l’exposition

Frédéric de Meyer, auteur et artiste

Cette discussion se veut ouverte, participative et vivante. Chacun-e est invité-e à contribuer, partager ses connaissances, ses expériences ou ses questionnements. L’objectif est de construire ensemble une réflexion collective, où les savoirs se croisent et se complètent.

Plus largement, cette rencontre s’inscrit dans un cycle de quatre discussions autour de différents thèmes de l’exposition. Autant de perspectives pour interroger notre manière de penser le futur.

Chaque séance prendra la forme d’un espace d’échange ouvert au public, favorisant le dialogue et la participation active. Ensemble, nous questionnerons les récits, les pratiques et les imaginaires qui nous aident à envisager ce qui vient.

Rejoignez-nous pour explorer, débattre et imaginer le futur… ensemble.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229301208801&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Une discussion ouverte à tous et toute qui explore la divination et invite à réfléchir ensemble à notre rapport à l’avenir. Exposition temporaire. Mardi 22 septembre de 18h30 à 19h30.

© MEG, Demian Tschumi