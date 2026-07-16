Rencontre et discussion : Les fossiles du futur, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Rencontre et discussion : Les fossiles du futur Samedi 19 septembre, 15h00 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À 15h, le musée accueille la Fondation Tara Océan et l’artiste Laure Winants pour une projection exceptionnelle autour de son travail sur les paysages fragiles et les transformations du vivant. À travers un documentaire qui mêle sciences, art et observation sensible, cette rencontre s’inscrit dans le thème national “Patrimoine en danger”.

La projection sera suivie d’un échange avec Laure Winants pour interroger nos liens aux milieux menacés et les formes de vigilance que l’art peut inspirer.

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Le jardin fut aménagé par Albert Kahn autour de sa propriété au fur et à mesure des acquisitions de terrains qu’il fît entre 1895 et 1908. Des paysagistes et des jardiniers de grande qualité ainsi que des pépiniéristes de renom furent invités à participer à cette création remarquable dans sa conception et son dessin mais également dans sa mise en œuvre et son entretien. Véritable parc à scènes, ce jardin constitue un microcosme végétal évoquant les sites représentatifs des diverses cultures du monde, reflet de la personnalité et de la pensée humaniste et philanthropique d’Albert Kahn. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Projection « Les fossiles du futur » suivie d’un échange avec l’artiste Laure Winants

© Léonce R. Agbodjélou / Guerrilla Grafik