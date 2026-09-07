Rencontre : et si le château… ?, Château de Flamanville, Flamanville
samedi 19 septembre 2026 · Château de Flamanville · Flamanville
Informations pratiques
Rencontre : et si le château… ? Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Flamanville Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Rencontre et atelier d’écriture
Poussez la porte, venez à la rencontre des conteuses Camille Regnault
et Lorraine Ollagnier, qui s’installent au château le temps d’un week-end.
Venez boire un café et papoter : qu’est-ce que le château évoque pour
vous ? Avez-vous des souvenirs personnels liés à ce lieu ? Des anecdotes transmises en famille ? Des légendes qui circulent ?
Ici on discute, on se souvient, chacun·e raconte ce que ce château lui
évoque. Une manière simple et chaleureuse de contribuer à la mémoire
collective du lieu.
Et pourquoi pas aussi venir écrire un texte à partir de propositions
ludiques ? Observez, ressentez, imaginez… Aucune expérience d’écriture n’est nécessaire : seule compte l’envie d’inventer, de raconter.
Vos souvenirs et vos anecdotes viendront nourrir l’écriture d’une histoire
à propos du château. Les deux conteuses feront feu de tout bois, pour
faire circuler leurs affabulations dans les murs du château.
Château de Flamanville Rue du Chateau, 50340 Flamanville, France Flamanville 50340 Manche Normandie 0233876666 https://www.flamanville.fr/ova_sev/chateau-de-flamanville/
Poussez la porte du château, installez-vous autour d’un café et laissez-vous porter par la conversation avec les conteuses Camille Regnault et Lorraine Ollagnier. Ici on discute, on se souvient, ce à…
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