Rencontre et signature à la librairie Durance – Iris Brey Librairie Durance Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Après La Culture de l’inceste, Iris Brey poursuit son travail sous une forme beaucoup plus intime. À partir d’un accouchement, d’une séparation puis d’une remise en question de sa trajectoire de vie, elle interroge la construction du désir, les normes hétérosexuelles, les héritages familiaux et les récits qui façonnent nos existences.La question de l’inceste traverse le livre. Iris s’interroge sur leurs effets à long terme, sur la manière dont elles influencent les trajectoires amoureuses et sur les ressources – politiques, littéraires et féministes – qui permettent de reprendre possession de son histoire.Monique Wittig, Dorothy Allison, Virginia Woolf, Annie Ernaux, Sara Ahmed, Alison Bechdel ou encore Ovidie accompagnent cette réflexion. Le livre devient ainsi autant une enquête sur une vie qu’une méditation sur le pouvoir des œuvres à transformer notre manière de nous raconter.À paraître le 19 août aux Liens qui libèrent.

Librairie Durance Centre-ville Nantes 44000

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