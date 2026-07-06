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Rencontre et signature à la librairie Durance – Iris Brey Librairie Durance Nantes

mercredi 30 septembre 2026 · Librairie Durance · Nantes

Rencontre et signature à la librairie Durance – Iris Brey Librairie Durance Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Librairie Durance
Adresse
4 Allée d'Orléans
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 19:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Après La Culture de l’inceste, Iris Brey poursuit son travail sous une forme beaucoup plus intime. À partir d’un accouchement, d’une séparation puis d’une remise en question de sa trajectoire de vie, elle interroge la construction du désir, les normes hétérosexuelles, les héritages familiaux et les récits qui façonnent nos existences.La question de l’inceste traverse le livre. Iris s’interroge sur leurs effets à long terme, sur la manière dont elles influencent les trajectoires amoureuses et sur les ressources – politiques, littéraires et féministes – qui permettent de reprendre possession de son histoire.Monique Wittig, Dorothy Allison, Virginia Woolf, Annie Ernaux, Sara Ahmed, Alison Bechdel ou encore Ovidie accompagnent cette réflexion. Le livre devient ainsi autant une enquête sur une vie qu’une méditation sur le pouvoir des œuvres à transformer notre manière de nous raconter.À paraître le 19 août aux Liens qui libèrent.

Librairie Durance Centre-ville Nantes 44000
02 40 48 09 18 https://www.librairiedurance.fr/ https://www.librairiedurance.fr/


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