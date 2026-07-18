Rencontre être mère Restaurant la Légende Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Sauveterre-de-Béarn

Rencontre être mère

Restaurant la Légende 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une romancière qui explore ce que l’on attend des femmes et ce à quoi elles aspirent.

Une artiste qui documente le sensible qui nous environne, nous enflamme et parfois nous brutalise.

Ensemble, elles ont choisi de nous faire entendre et voir ce que la parentalité a apporté à leur chemin de création.

Une lecture animée pour découvrir, rencontrer, échanger sur la terrasse du restaurant La Légende, ce qui promet une fin de soirée des plus alléchantes !

A cette occasion, nous célèbrerons la sortie du nouveau roman de Julia Kerninon La dernière des Wilberforce (ed. L’Iconoclaste) qui est prévue le … 20 août ! .

Restaurant la Légende 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Rencontre être mère

L’événement Rencontre être mère Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves