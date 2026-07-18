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Rencontre être mère Restaurant la Légende Sauveterre-de-Béarn

jeudi 20 août 2026 · Restaurant la Légende · Sauveterre-de-Béarn

Rencontre être mère Restaurant la Légende Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Restaurant la Légende
Adresse
5 rue de l'abbé Duplech
Ville
64390 Sauveterre-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0

Sauveterre-de-Béarn

Rencontre être mère

Restaurant la Légende 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Une romancière qui explore ce que l’on attend des femmes et ce à quoi elles aspirent.
Une artiste qui documente le sensible qui nous environne, nous enflamme et parfois nous brutalise.
Ensemble, elles ont choisi de nous faire entendre et voir ce que la parentalité a apporté à leur chemin de création.
Une lecture animée pour découvrir, rencontrer, échanger sur la terrasse du restaurant La Légende, ce qui promet une fin de soirée des plus alléchantes !
A cette occasion, nous célèbrerons la sortie du nouveau roman de Julia Kerninon La dernière des Wilberforce (ed. L’Iconoclaste) qui est prévue le … 20 août !   .

Restaurant la Légende 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31  contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Rencontre être mère

L’événement Rencontre être mère Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves

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