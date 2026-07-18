Rencontre être mère Restaurant la Légende Sauveterre-de-Béarn
jeudi 20 août 2026 · Restaurant la Légende · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Sauveterre-de-Béarn
Rencontre être mère
Restaurant la Légende 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Une romancière qui explore ce que l’on attend des femmes et ce à quoi elles aspirent.
Une artiste qui documente le sensible qui nous environne, nous enflamme et parfois nous brutalise.
Ensemble, elles ont choisi de nous faire entendre et voir ce que la parentalité a apporté à leur chemin de création.
Une lecture animée pour découvrir, rencontrer, échanger sur la terrasse du restaurant La Légende, ce qui promet une fin de soirée des plus alléchantes !
A cette occasion, nous célèbrerons la sortie du nouveau roman de Julia Kerninon La dernière des Wilberforce (ed. L’Iconoclaste) qui est prévue le … 20 août ! .
Restaurant la Légende 5 rue de l’abbé Duplech Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre être mère
L’événement Rencontre être mère Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée Guinguette et Concert Live Au Fil de l’Eau Sauveterre-de-Béarn 18 juillet 2026
- Visite commentée A la découverte de la cité médiévale et billet d’entrée à la Tour Monréal Place Royale Sauveterre-de-Béarn 22 juillet 2026
- Apprenti à la ferme moments magiques à la ferme Sauveterre-de-Béarn 23 juillet 2026
- Les Médiévales Sauveterre-de-Béarn 25 juillet 2026
- Yoga danse Rue du Pasteur Rennes Sauveterre-de-Béarn 27 juillet 2026