Rencontre européenne des autocars de collection Wissembourg
samedi 3 octobre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Rencontre européenne des autocars de collection
Route de Lauterbourg Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir des autocars de collection venus de toute l’Europe et découvrez dès 14h un convoi de véhicules anciens à travers les villages d’Alsace Verte !
Venez découvrir des autocars de collection venus de toute l’Europe et découvrez dès 14h un convoi de véhicules anciens à travers les villages d’Alsace Verte ! 0 .
Route de Lauterbourg Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 78 20 33 contact@asso-aaf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover vintage coaches from all over Europe, and take part in a convoy of vintage vehicles through the villages of Alsace Verte from 2pm!
L’événement Rencontre européenne des autocars de collection Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Wissembourg (Bas-Rhin)
- Le Sandhaas Marik Marché mensuel Wissembourg 11 septembre 2026
- Oldtimer Wandern Wissembourg 12 septembre 2026
- Marché des quatre temps Wissembourg 16 septembre 2026
- Découvrez l’espace Micro-Folie !, Musée Westercamp, Wissembourg 19 septembre 2026
- Visite de l’église mennonite du Geisberg et exposition, Église mennonite du Geisberg, Wissembourg 19 septembre 2026