Informations pratiques

Wissembourg

Rencontre européenne des autocars de collection

Route de Lauterbourg Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir des autocars de collection venus de toute l’Europe et découvrez dès 14h un convoi de véhicules anciens à travers les villages d’Alsace Verte !

Venez découvrir des autocars de collection venus de toute l’Europe et découvrez dès 14h un convoi de véhicules anciens à travers les villages d’Alsace Verte ! 0 .

Route de Lauterbourg Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 17 78 20 33 contact@asso-aaf.fr

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English :

Come and discover vintage coaches from all over Europe, and take part in a convoy of vintage vehicles through the villages of Alsace Verte from 2pm!

L’événement Rencontre européenne des autocars de collection Wissembourg a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte