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Rencontre/Exposition : Toutes en Art 2026, Mégane Dehouck, Villeneuve-de-Marsan

samedi 19 septembre 2026 · Mégane Dehouck · Villeneuve-de-Marsan

Rencontre/Exposition : Toutes en Art 2026, Mégane Dehouck, Villeneuve-de-Marsan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mégane Dehouck
Adresse
392 Chemin du Pouy 40190 Villeneuve-de-Marsan
Ville
40190 Villeneuve-de-Marsan
Département
Landes
Tarif
Gratuit.

Rencontre/Exposition : Toutes en Art 2026 19 et 20 septembre Mégane Dehouck Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition présentant la restitution du travail de création mené du 7 au 18 septembre par six artistes accueillis en résidence.

Mégane Dehouck 392 Chemin du Pouy 40190 Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine 0632696559 http://toutes-en-art.com
Exposition / Restitution du travail de création effectué du 7 au 18 septembre par 6 artistes en résidence.

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