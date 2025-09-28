AGENDA · Villeneuve-de-Marsan
Rencontre/Exposition : Toutes en Art 2026, Mégane Dehouck, Villeneuve-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · Mégane Dehouck · Villeneuve-de-Marsan
Informations pratiques
Rencontre/Exposition : Toutes en Art 2026 19 et 20 septembre Mégane Dehouck Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition présentant la restitution du travail de création mené du 7 au 18 septembre par six artistes accueillis en résidence.
Mégane Dehouck 392 Chemin du Pouy 40190 Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine 0632696559 http://toutes-en-art.com
Exposition / Restitution du travail de création effectué du 7 au 18 septembre par 6 artistes en résidence.
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