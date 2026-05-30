Rencontre féminisme avec Johanna Cincinatis Le Temps d’un Livre Pontarlier
mercredi 30 septembre 2026 · Le Temps d'un Livre · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Rencontre féminisme avec Johanna Cincinatis
Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:30:00
fin : 2026-09-30 20:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Organisée par la librairie Le Temps d’un Livre en partenariat avec la Médiathèque de Pontarlier.
Autrice du génialissime livre Elles vécurent heureuses qui pose la question: Et si les amitiés féminines étaient les relations les plus importantes d’une vie ? Entrée libre. .
Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 contact@letempsdunlivre-pontarlier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre féminisme avec Johanna Cincinatis
L’événement Rencontre féminisme avec Johanna Cincinatis Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Atelier Découverte de l’Intelligence Artificielle Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier 4 août 2026
- En Nous Partenariat Stage International de Danse Cinéma Olympia Pontarlier 4 août 2026
- Spectacle Le chat peintre Place d’Arçon Pontarlier 5 août 2026
- Atelier Créer et utiliser une boite Gmail Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier 6 août 2026
- Festival Couleur Urbaine Cellograff Quai du Petit Cours Pontarlier 7 août 2026