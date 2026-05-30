Rencontre féminisme avec Johanna Cincinatis Le Temps d’un Livre Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Rencontre féminisme avec Johanna Cincinatis

Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:30:00

fin : 2026-09-30 20:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Organisée par la librairie Le Temps d’un Livre en partenariat avec la Médiathèque de Pontarlier.

Autrice du génialissime livre Elles vécurent heureuses qui pose la question: Et si les amitiés féminines étaient les relations les plus importantes d’une vie ? Entrée libre. .

Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 51 68 contact@letempsdunlivre-pontarlier.fr

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English : Rencontre féminisme avec Johanna Cincinatis

L’événement Rencontre féminisme avec Johanna Cincinatis Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS