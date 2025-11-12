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AGENDA · Sélestat

Rencontre Frontières fertiles / Crossing Borders (FR/ENG) Sélestat

dimanche 6 décembre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1 route de Marckolsheim
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Rencontre Frontières fertiles / Crossing Borders (FR/ENG)

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 15:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Trois artistes venus de France, d’Allemagne et de Suisse échangent autour de leurs démarches artistiques et de leurs processus de création
À l’occasion de la Regionale 27, trois artistes venus de France, d’Allemagne et de Suisse échangent autour de leurs démarches artistiques et de leurs processus de création. 0  .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55  information@frac-alsace.org

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English :

Three artists from France, Germany, and Switzerland discuss their artistic approaches and creative processes

L’événement Rencontre Frontières fertiles / Crossing Borders (FR/ENG) Sélestat a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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