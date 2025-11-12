Informations pratiques

Sélestat

Rencontre Frontières fertiles / Crossing Borders (FR/ENG)

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 15:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Trois artistes venus de France, d’Allemagne et de Suisse échangent autour de leurs démarches artistiques et de leurs processus de création

À l’occasion de la Regionale 27, trois artistes venus de France, d’Allemagne et de Suisse échangent autour de leurs démarches artistiques et de leurs processus de création. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org

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English :

Three artists from France, Germany, and Switzerland discuss their artistic approaches and creative processes

L’événement Rencontre Frontières fertiles / Crossing Borders (FR/ENG) Sélestat a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme