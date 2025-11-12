Rencontre Frontières fertiles / Crossing Borders (FR/ENG) Sélestat
dimanche 6 décembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Rencontre Frontières fertiles / Crossing Borders (FR/ENG)
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 15:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Trois artistes venus de France, d’Allemagne et de Suisse échangent autour de leurs démarches artistiques et de leurs processus de création
À l’occasion de la Regionale 27, trois artistes venus de France, d’Allemagne et de Suisse échangent autour de leurs démarches artistiques et de leurs processus de création. 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org
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English :
Three artists from France, Germany, and Switzerland discuss their artistic approaches and creative processes
L’événement Rencontre Frontières fertiles / Crossing Borders (FR/ENG) Sélestat a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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