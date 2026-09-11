Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Rencontre Gurs, banalité du mal ?

Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Gurs, banalité du mal ? documentaire de 52min. Réalisé par Pierre Vidal, suivi d’un débat. Rencontre proposée par Terre de Mémoires et de Lutte(s).

A-t-on tiré les leçons du drame du camp de Gurs que l’on a voulu oublier, effacer durant de nombreuses années ? Faut-il utiliser le concept de Banalité du mal élaboré par la philosophe Hannah Arendt, enfermée plusieurs mois dans le camp, pour définir le drame de Gurs ? Le but n’est pas de trouver une réponse toute faîte mais d’éclairer, de nourrir un débat aux résonnances actuelles. .

Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Gurs, banalité du mal ?

L’événement Rencontre Gurs, banalité du mal ? Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn