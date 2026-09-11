Rencontre Gurs, banalité du mal ? Oloron-Sainte-Marie
vendredi 18 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Rencontre Gurs, banalité du mal ?
Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Gurs, banalité du mal ? documentaire de 52min. Réalisé par Pierre Vidal, suivi d’un débat. Rencontre proposée par Terre de Mémoires et de Lutte(s).
A-t-on tiré les leçons du drame du camp de Gurs que l’on a voulu oublier, effacer durant de nombreuses années ? Faut-il utiliser le concept de Banalité du mal élaboré par la philosophe Hannah Arendt, enfermée plusieurs mois dans le camp, pour définir le drame de Gurs ? Le but n’est pas de trouver une réponse toute faîte mais d’éclairer, de nourrir un débat aux résonnances actuelles. .
Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
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English : Rencontre Gurs, banalité du mal ?
L’événement Rencontre Gurs, banalité du mal ? Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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