Rencontre habitat participatif : spéciale Journées Portes Ouvertes Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

À l’occasion des Journées Portes Ouvertes de l’Habitat Participatif, événement national porté par le mouvement Habitat Participatif France, nous vous donnons rendez-vous au cœur du collectif du Hameau Marvingt à Nantes. Au programme : présentation des portes ouvertes prévues sur notre territoire, visite de cet habitat participatif et échanges avec nos hôtes. La soirée se clôturera autour d’un apéro convivial.Gratuit sur inscriptionAttention : nombre de place limité? L’adresse sera communiquée suite à l’inscription.

Nantes Nord Nantes 44000

0240893015 https://ypl.me/SLh



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